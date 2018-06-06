Умерла кинорежиссер Кира Муратова, об этом Бюро 24/7 сообщил ее муж и соавтор Евгений Голубенко.

"Ушла Кира... с ней целая эпоха... Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"... Какие-то черные дни настали , кругом смерть...смерть...", пишет в Facebook телепродюсер Юрий Минзянов.

"Кира Муратова (1934 -2018). 2 часа назад ее не стало. Будто не стало Вселенной. Короткие встречи, долгие проводы, вечное возвращение. Гений. На душе и в Одессе - ночь. Царство небесное, вечная память", – написал украинский театральный критик Олег Вергелис на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Кира Муратова - ярчайший представитель своего поколения со своим неповторимым стилем. Ее первые фильмы "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) сделали ее знаменитой.

Лента "Астенический синдром" в 1990 году получила Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедия "Настройщик" была показана на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

Муратова – академик Национальной академии искусств Украины, народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, Государственной премии имени Александра Довженко и многочисленных профессиональных наград.

83-летняя Кира Муратова жила и работала в Одессе.

Ранее стало известно, что член Американской киноакадемии Кира Муратова стала почетным гражданином Одессы, а также о том, что украинский режиссер Кира Муратова вошла в жюри кинопремии "Оскар".

Ранее "Страна" сообщала, что умер кинорежиссер Милош Форман, а также о том, что в Москве от инфаркта умер режиссер "Зеленого фургона" и "Ералаша".