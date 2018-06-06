Ближайшая ночь в Украине будет очень холодной - столбик термометра не поднимется выше +8 +12 градусов, а местами в Украине синоптики ждут понижения температуры даже до +6 +8 градусов.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Наталка Диденко.

"Похолодало уже сегодня, однако ближайший вечер и завтрашнее утро заставят встать на цыпочки перед шкафом, чтобы достать заброшеные на верхние полки теплые вещи. Одевайтесь теплее, особенно завтра утром. Даже такая холодная ночь будет одна, в дальнейшем постепенно потеплеет. Интересно, что завтра скажут киевские бабочки?", задается вопросом Диденко.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик предупредила, что в ночь на 7 июня сильно похолодает, а также о том, почему ошиблись метеорологи, которые обещали Киеву дожди.