Освобожденный по обмену в 2014 году Геннадий Афанасьев сотрудничал с российским следствием и давал показания против Олега Сенцова.

Соответствующие документы опубликовала на Youtube шеф-редактор Sharij.net Ольга Шарий.

В протоколе допроса от 9 мая 2014 года указано, что следователь задавал вопросы Афанасьеву в присутствии адвоката. Сам Афанасьев поставил подпись напротив пункта "Технические средства в ходе допроса не применялись".

Во время допроса Афанасьев говорил, что Сенцов организовал деятельность по борьбе за выход аннексированного Крыма из-под контроля России и хотел взорвать памятник Ленину, но первая попытка не удалась. На следующих допросах Афанасьев утверждал, что Сенцов хотел сжечь офис "Русского единства" и Партии регионов.

На допросе 10 мая Афанасьев назвал Сенцова "главным среди группы лиц", которая планировала акции против российского контроля над Крымом. Если верить словам Афанасьева, Сенцов активно занимался вопросами получения взрывчатки, необходимой для подрыва памятника.

12 мая Афанасьев рассказывал о встрече в доме Энвера Асанова, на которую Сенцов привез в машине "около 30 комплектов перчаток, черных масок, две кувалды, несколько длинных деревянных палок, канистру с машинным маслом объемом около 20 литров и пластиковую канистру с бензином". По словам Афанасьева, Сенцов анонсировал использование этого груза для акций по устрашению населения и воздействию на решение российских властей об отказе от Крыма. Также допрашиваемый заявил, что Сенцов призывал поджигать машины с георгиевскими лентами, но получил от соратников отказ.

Также в ролике показано ходатайство о заключении досудебного соглашения и сотрудничества со следствием, в котором Афанасьев "искренне и глубоко раскаялся в содеянном и подтвердил все обстоятельства, установленные в ходе предварительного расследования". Он пообещал всячески помогать в привлечении Сенцова и других лиц к ответственности.

Видео: youtube.com/Ольга Шарий

В тоже время, стоит отметить, что позже, на суде по Олегу Сенцову в июле 2015 года, Геннадий Афанасьев, выступая в качестве свидетеля, заявил, что отказывается от данных ранее свидетельств против Сенцова, поскольку они были сделаны под давлением. По словам адвоката Афанасьева против него применялись пытки и физические избиения.

Как сообщала "Страна", в Кремле прокомментировали обмен Сенцова на задержанного в Киеве Вышинского. Песков затруднился ответить на вопрос, кто должен инициировать переговоры.

Напомним, что Украина передала России список из 23 человек на обмен заключенными - Геращенко.