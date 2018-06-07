Наставник сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил уход из тренерского штаба испанского специалиста Рауля Рианчо, которого сватали в российский клуб.

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

"Хотел бы сообщить, что прекратил сотрудничество со сборной Украины один из наших тренеров - Рауль Рианчо. Он покидает команду. Мы очень благодарны Раулю за его работу и желаем успехов в будущем", - сказал Шевченко.

"Я хочу поблагодарить поклонников за уважение, которое они проявили ко мне, и любовь, которую они мне дали. И особенно я хотел бы поблагодарить Андрею Шевченко за то, что он дал мне возможность работать рядом, для меня была большая честь стать частью его команды.

Отдельная благодарность всем людям, которые работали со мной в течение этого двухлетнего периода. Большое спасибо за вашу помощь и ваш профессионализм".

Испанский специалист в качестве ассистента вошел в сборную Украины с середины июля 2016 года. К этому Рианчо два года работал ассистентом Сергея Реброва в "Динамо".

В период с 2006 по 2008 годы 58-летний специалист был тренером по физической подготовке в испанском "Леванте", а следующие пять лет занимал аналогичную должность в казанском "Рубине".

Как сообщала "Страна", наставник сборной Украины рассказал, как получилось разгромить Албанию.

"Я просил ребят об этом, несмотря на тяжелые условия и концовку чемпионата, было мало времени на восстановление. Я сказал ребятам, что нам нужен результат, потому что следующие игры уже официальные. Настрой был хороший. Это отразилось на поле".

Ранее он объяснил, почему не смогли забить Марокко.