В среду, 6 июня в селе Майдан Ивано-Франковской области рейсовый автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погиб один человек, а еще более 10 пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины на территории Ивано-Франковской области.

Инцидент случился около 16:30 в селе Майдан Тисменицкого района. Предварительно установлено, что на дороге "Стрый-Черновцы" водитель рейсового автобуса, направляясь по маршруту "Ивано-Франковск-Калуш", выехал на встречную полосу, где столкнулся с груженным песком ЗИЛ-130, который как раз собирался поворачивать.

В результате столкновения грузовик перевернулся сразу, в то время как автобус съехал в лесополосу, где через несколько метров тоже перевернулся.

Вследствие инцидента в медучреждении скончалась пассажирка автобуса 1987 года рождения. Другие пострадавшие были доставлены в медучреждения Калуша и Ивано-Франковска - их больше 10-ти, но точное количество будет установлено позже.

Фото: if.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Одессой микроавтобус в тумане врезался в маршрутку, есть погибшие. Водитель грузового микроавтобуса погиб на месте. Пассажирка этого транспортного средства получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Напомним, что в Украине изменили правила внесения информации о ДТП в базу данных полиции.