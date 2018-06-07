Уровень радиации в воздухе в норме. В Киеве этот показатель должен быть - 11 мкР/ч, "Страна" замерила уровень в разных районах города .

"Для паники нет предпосылок", - так прокомментировала по телефону ситуацию с пожаром в Чернобыльской зоне в программе "Информационный вечер" на "5 канале" пресс-секретарь управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

"Уровень радиации в воздухе в норме. В Киеве этот показатель должен быть – 11 мкР/ч, когда в Чернобыльской зоне – 22 мкР/ч", - сказала она.

Пресс-секретарь заверила, что служба по чрезвычайным ситуациям контролирует пожар в Зоне отчуждения, огонь не распространяется. "Площадь возгорания уже почти 2 гектара, это две ячейки. Распространения огня нет, пожар практически локализован. На месте работает 22 техники от ГСЧС и более 150 человек личного состава", – сообщила Рубан.

По словам пресс-секретаря, "пожары в Чернобыльской зоне случаются ежегодно. "Здесь очень много факторов – это и человеческие факторы, и природные", - сказала она

Как сообщала "Страна", на месте возгорания леса в зоне ЧАЭС полиция обнаружила 3 или 4 факела. Журналисты писали, что умышленный поджог мог иметь целью сокрытия следов других преступлений – например, незаконной вырубки леса.