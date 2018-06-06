В среду, утром 7 июня назначено заседание парламентской фракции "БПП", на котором ожидают и президента Украины Петра Порошенко. Ранее спикер Андрей Парубий во время заседания парламента заявил, что в четверг, 7 июня, ожидается голосование в Верховной Раде по законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

О вероятном присутствии Порошенко сообщил заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко в Facebook.

"Завтра с утра фракция. Ждем президента", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

В среду, 6 июня парламентарии рассмотрели 1871 правку из 1927. По результатам голосования ни одна из поставленных в подтверждение поправок так и не было поддержана.

Напомним, в МВФ выразили позицию по спорному моменту относительно Антикоррупционного суда. В МВФ отметили, что в процессе создания суда важно, чтобы Совет международных экспертов, в состав которого войдут независимые эксперты с весомым и общепризнанным опытом в борьбе с коррупцией - в том числе и иностранцы, был наделен решающей ролью в определении того, имеют ли кандидаты на должность судьи Антикоррупционного суда необходимую квалификацию.

Госдеп США поддержал МВФ по спорному моменту относительно Антикоррупционного суда.

Как сообщала "Страна", посол США Мари Йованович пригрозила Украине невыдачей кредитов без закона об Антикоррупционном суде. По ее словам, продолжение украинской программы МВФ необходимо для получения кредитных денег.