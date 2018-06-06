Началось общественное обсуждение проекта приказа Минрегиона(ЖКХ) об утверждении изменений в Порядок проведения конкурса по назначению управляющего многоквартирного дома.

В частности, предлагается разрешить совладельцам многоквартирного дома, которые не создали ОСМД и не приняли решение о форме управления, обратиться к организатору конкурса, который должен выбрать управляющего в 3-месячный срок со дня получения протокола собрания совладельцев многоквартирного дома с просьбой о назначении, передает ЮрЛига.

Объектом конкурса в этом случае является многоквартирный дом, совладельцы которого обратились к организатору конкурса.

На таком конкурсе в состав комиссии входит уполномоченное лицо совладельцев этого многоквартирного дома. Уполномоченный может привлекаться в течение всего времени работы конкурсной комиссии, но не позднее дня объявления победителя конкурса.

Напомним, организатором конкурса является исполнительный орган местного совета, на территории которого расположены многоквартирные дома, или другой орган - субъект властных полномочий, которому делегированы функции по осуществлению управления объектами жилищно-коммунального хозяйства.

Организатору конкурса могут предоставить право не позднее чем за 7 календарных дней до окончания срока подачи конкурсных предложений вносить изменения в конкурсную документацию, о чем в течение 3 рабочих дней уведомляются участники конкурса. При несвоевременном изменении документации организатор должен продлить срок представления конкурсных предложений не менее чем за 7 календарных дней.

Конкурсные предложения оцениваются с учетом распределения баллов по таким критериям:

цена услуги - до 35 баллов;

уровень обеспеченности участника конкурса материально-технической базой - до 15 баллов;

наличие персонала, отвечающего квалификационным требованиям и имеющего необходимые знания и опыт (с учетом договоров по привлечение соисполнителей) - до 15 баллов;

финансовая состоятельность участника конкурса - до 15 баллов;

наличие опыта работы по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства - до 20 баллов.

Основным критерием при оценке является низкая цена услуги, которая составляет 35 баллов.

Как сообщала "Страна", в Киев поступили приборы, которые фиксируют намагниченность счетчиков в квартирах.

"Прибор определяет энергию магнитного поля (индуктивность). Если счетчик был подвержен влиянию, прибор это зафиксирует, даже если абонент предусмотрительно убрал магнит из прибора учета", - объяснил принцип работы прибора начальник Управления по контролю за водопотреблением и водоотводом Александр Ратушняк.

Напомним, что украинцев передумали штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды.