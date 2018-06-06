На Березняках, что в Днепровском районе Киева, орудует банда уличных грабителей.

Об этом сообщает Киев оперативный.

На видео, опубликованном на странице портала в Facebook, прекрасно видно, как группа из 7 человек встречает жертву на перекрестке, и пока один срывает цепочку и убегает, остальные прикрывают его, действуя по четко расписанному сценарию.

На кадрах с камер видеонаблюдения можно примерно узнать грабителей в лицо. Автор видео просить помощи в их идентификации и поимке.

Видео: facebook.com

Как сообщала Страна, а Броварах дерзкие налетчики со стрельбой напали на автомобилиста у банка и ушли от полиции.

Мы писали, откуда взялись на улицах банды малолеток, Последние несколько лет Украина переживает всплеск подростковой преступности – все чаще выпуски новостей начинаются с сюжетов о нападениях и разбоях, к совершению которых приложили руку "безусые юнцы". Парни, а порой и девушки, жестоко избивают сверстников и взрослых, обнародуя свои "подвиги" в социальных сетях, совершают вооруженные налеты на магазины и устраивают разного рода устрашающие флешмобы.

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