Сформирована нормативная база, необходимая для начала процесса малой приватизации.

Согласно Закону О приватизации государственного и коммунального имущества (вступил в силу в марте) государственные и коммунальные активы стоимостью до 250 млн грн будут отчуждены через электронную систему ProZorro.Продажи.

Речь идет о продаже объектов государственной или коммунальной собственности (единые имущественные комплексы госпредприятий и пакеты акций субъектов хозяйствования, более 50% уставного капитала которых принадлежат государству), передает ЮрЛига.

Порядок проведения аукционов по продаже объектов малой приватизации, определяющий процедуру выбора победителя по результатам электронного аукциона, размер и правила оплаты участия регламентированы постановлением Кабмина от 10 мая 2018 № 432.

Максимальный размер платы за участие в электронном аукционе определяется в процентах цены продажи объекта приватизации с учетом НДС и составляет:

более 250 млн грн - до 1 процента;

от 64 до 250 млн грн - до 1,2 процента;

от 16 до 64 млн грн - до 1,5 процента;

от 4 до 16 млн грн - до 1,9 процента;

от 1 до 4 млн грн - до 2,4 процента;

до 1 млн грн - до 3 процентов.

Кроме того, постановлением Кабмина от 10 мая № 433 утвержден Порядок отбора и авторизации электронных площадок для проведения электронных аукционов малой приватизации.

За функционирование электронной торговой системы отвечает ГП ProZorro.Продажи, которое является ее администратором. Для работы в электронной торговой системе оператор электронной площадки должен получить продуктивный ключ, пройдя отбор и тестирование соответствия работы интерфейса программирования приложений площадки сценариям работы программирования приложений электронной торговой системы.

Оператор должен оплатить развитие (с учетом НДС составляет 20 % платы за участие в электронном аукционе, которая внесена победителем на банковский счет оператора) и использование электронной торговой системы (100 необлагаемых минимумов доходов граждан (с учетом НДС) ежемесячно).

Как сообщала "Страна", ранее Кабмин утвердил перечень объектов для большой приватизации в 2018 году.

А Фонд госимущества утвердил перечень объектов для малой приватизации в 2018 году.