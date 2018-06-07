Утверждены требования и механизм информирования совладельцев домов об установлении счетчиков или узлов коммерческого учета тепла и воды.

Совладельцам не менее чем за 2 месяца должны сообщить о намерении установить общедомовой счетчик, а также - сроках его установки, стоимости прибора и проектных работ. Об этом передает ЮрЛига со ссылкой на решение Кабмина.

При этом совладельцы вправе самостоятельно устанавливать приборы учета без согласования с монопольными компаниями. Это должно ускорить процесс установления средств учета, которые согласно Закону "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" должны установить предприятия, подпадающие под штрафы за нарушение сроков оборудования зданий узлами коммерческого учета тепла и воды.

Сообщение об установлении счетчика размещается на официальном сайте оператора внешних инженерных сетей или на официальном портале органа местного самоуправления и информационных стендах в подъездах домов.

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