Кабмин утвердил решение о предоставлении жилищной субсидии на оплату услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий до конца 2018 года.

Это предусмотрено постановлением Кабмина от 10 мая 2018 года № 430.

Жилищная субсидия на оплату услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий назначается с 1 мая 2018 по 31 декабря 2018 года.

Таким образом, субсидия на оплату услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий предоставляется до 31 декабря 2018 года.

Решение принято, поскольку с 11 июня к жилищно-коммунальным услугам будет относиться, в частности, услуга по управлению многоквартирным домом. При этом в состав этой услуги входит содержание общего имущества многоквартирного дома, но отменяется услуга по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.

Правительство приняло указанное постановление для поддержки незащищенных слоев населения на период подготовки актов, необходимых для реализации Закона о ж/к услугах.

Как сообщала "Страна", долг перед ОСМД за содержание общего имущества можно будет отработать по дому. Стоимость выполненных работ засчитывается в счет задолженности за неоплаченные взносы или платежи совладельца.

Напомним, что получателей субсидий будут дважды проверять на предмет оплаты ЖКХ.