Дарницкий райсуд Киева признал виновными в незаконном хранении взрывчатых веществ двух уроженцев Мукачево, которые принимали участие в осенне-зимних акциях протеста в правительственном квартале, а затем были задержаны с пластидом и электродетонаторами и подозревались в подготовке к осуществлению теракта в столице. Соответствующий приговор 10 мая вынесла судья Дарницкого райсуда Киева Татьяна Щасная.

Согласно вердикту суда, закарпатцы Ярослав Павлишинец и Евгений Гончаренко признаны виновными по ч.1 ст.263 УК Украины - "Приобретение и хранение боеприписов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения". В качестве наказания они были осуждены на три и пять лет лишения свободы соответственно с испытательным сроком на три года.

Ранее "Страна" писала, что 12 ноября на парковке около торгового центра "Аркадия" по Днепровской Набережной, 33 в Дарницком районе Киева полицейские задержали Гончаренко и Павлишинеца. В багажнике их автомобиля "Volkswagen Passat B7" была обнаружен рюкзак, в котором находилось 10 электродетонаторов и пять брусков пластида на основе гексогена общим весом в 6,5 килограмма.

Источник видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Близкие к главе МВД спикеры - нардеп Антон Геращенко и Зорян Шкиряк утверждали, что боевая группа мукачевцев готовилась совершить террористический акт в столице Украины. Но пользователи соцсетей с самого начала поставили эту версию под сомнение - задержание скорее напоминало работу силовиков по наводке, нежели спецоперацию по обезвреживанию опасных "шахидов".

История обильно комментировалось в СМИ, и с самого начала в ней наметилось две интересные ниточки.

Во-первых, со своими интерпретациями появления в Киеве закарпатских гостей выступили нардепы из этого региона. Парламентарий Виктор Балога назвал задержанных молодых людей членами ОПГ, которой руководит его коллега по сессионному залу Михаил Ланьо. Указывая, что именно по указанию последнего те и могли вести в Киев взрывчатку. Сам Ланьо эти обвинения отбрасывал, называя претензии своего давнего оппонента Балоги "осенним обострением Витька".

Во-вторых, выяснилось что задержанные Павлишинец и Гончаренко ранее входили в состав "закарпатской фракции" участников так называемого МихоМайдана из группы "Сонечко". Которая за несколько дней до задержания мукачевцев на Осокорках была изгнана из палаточного городка из-за наметившихся противоречий с лидерами протестного движения.

Сами "подрывники" утверждали, что рюкзак с адской смесью привезли из Закарпатья. А главное - были просто курьерами, не зная, какой опасный груз они перевозят.

Якобы на местной дискотеке к ним с предложением подзаработать подошел ранее малознакомый парень, и предложили за доставку, как он сказал, дорогих автозапчастей в Киев 25 тыс грн. Те согласились, и отправились в поездку. Итоговая встреча с получателем груза была назначена около ТЦ "Аркадия", но адресат посылки за ней так и не явился. Вместо него Гончаренко и Павлишинеца "встречали" правоохранители, который "повязали" мукачевцев. Что скорее говорило о провокации и использованию юношей "втемную" их кураторами или теми же силовиками (особенно с учетом того, что в то время со стороны провластных спикеров активно подогревалась тема значительных угроз безопасности Киева, которые несет "МихоМайдан").

13 ноября юношам было объявлено о подозрении исключительно в части незаконного хранения боеприпасов (ч.1 ст.263 УК Украины). А уже на следующий день Дараницкий суд предоставил им возможность выйти на свободу под залог в размере 256 тыс грн, чем они и попытались воспользоваться.

Но вдохнуть воздух свободы им удалось буквально пару минут. Прямо на выходе из СИЗО Павлишинец и Гончаренко вновь были задержаны, а их "пидозры" дополнились "тяжелой" статьей о подготовке террористического акта в Киеве (ч.2 ст.258 УК Украины). Суд поместил их под арест, а следствие активно отрабатывало версию о якобы подготовке мукачевскими юношами серии взрывов в украинской столице. Главным козырем при этом выступал тот факт, что ребята выехали в Киев из дому, оставив свои мобильные. А для связи пользовались телефоном с нулевым IMEI-кодом.

Впрочем, спустя полгода после ареста мукачевцев подозрения в части подготовки ими теракта были исчерпаны. В решении суда об этом не говорится ни слова. К тому же, об истории "подрывников с МихоМайдана" многие уже позабыли.

Что же касается их приговора, по которому Павлишинец и Гончаренко получили условные сроки наказания, то в случае отсутствия апелляционных жалоб (что маловероятно), он должен вступить в силу на следующей неделе. Так скромно и "по-бытовому" закончилась еще одна громкая история о якобы вражеских диверсантах, которые согласно версиям власть имущих-де намеревались нарушить общественные устои и во всех смыслах взорвать Киев.