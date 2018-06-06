Разработчики социальной сети Instagram планируют подключить функцию, которая позволит делиться видео длиной до часа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Нововведение будет касаться только вертикальных видео, или видео, высота которых не превышает ширину.

До сих пор в Instagram можно было публиковать видео не дольше одной минуты. В Stories пользователей можно публиковать ролики длиной до 15 секунд, которые исчезают через 24 часа.

Напомним, соцсеть Facebook купила Instagram в 2012 году за $1 млрд. Сейчас аудитория фотосервиса превышает 800 млн.

Как сообщала Страна, в работе Instagram произошел масштабный сбой по всему миру.

Ранее в Instagram сообщили об основных принципах новой сортировки фотографий пользователей.

Мы писали, что в Instagram появилась функция "игнорировать пользователя".