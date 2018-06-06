Пострадавшим участникам Революции Достоинства Евромайдана намерены выплачивать ежемесячную адресную помощь в качестве прибавки к пенсии. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 6 июня 2018 года.

Об этом сообщает ЮрЛига.

Ряд правительственных постановлений согласованы с Законом об усилении социальной защиты участников АТО, участников Революции Достоинства и членов семей погибших таких лиц и Конвенцией о правах лиц с инвалидностью .

Предусмотрены изменения в части установления пострадавшим участникам Революции Достоинства пенсионных выплат в размере, определенном для участников боевых действий.

Как сообщала "Страна", националисты на конгрессе в Чехии выдвинули майдановского стрелка Бубенчика кандидатом в президенты.

"В первый день работы делегатам было предложено выслушать всех кандидатов, их презентации и ответы на вопросы конгрессменов.

При этом приложено максимум усилий для прозрачности процедуры и абсолютного регламентного равенства шансов каждого кандидата", - сообщили в ПНУК.

Напомним, что порядок обеспечения инвалидов автомобилями дополнили с учетом АТО и Евромайдана.