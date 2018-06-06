В пресс-центре СБУ подтвердили, что в документе, размещенном на сайте Страна.ua, фигурируют те же фамилии, что и в списке, изъятом в результате специальной операции, сообщает BBC.

Ранее Служба безопасности открыла производство из-за "разглашения сведений досудебного расследования", имея в виду распространенный в СМИ список украинских журналистов, блогеров и писателей, которым якобы угрожает смерть от рук киллеров.

В СБУ также отметили, что людей, чьи имена упомянуты в этом списке, "планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".

Впервые о существовании списка сообщили 30 мая на пресс-конференции с участием руководителей силовых структур и Аркадия Бабченко.

Однако тогда речь шла всего о 30 фигурантах. Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что там - 47 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что думают украинские журналисты о публикации "Страной" "расстрельного списка 47" и последовавшем за этим уголовном деле от СБУ, а также о том, как возник "расстрельный список" и почему за него возбудили дело по "Стране".