Россия ждет письменных предложений от США по российскому проекту резолюции Совбеза ООН о вводе миротворческой миссии на Донбасс.

Об этом заявил Интерфаксу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который считается близким к советнику Путина Владиславу Суркову.

"На январской встрече в Дубае российская и американская стороны устно обменялись мнениями о дальнейших шагах по имплементации Минских соглашений и специфике деятельности миссии ООН. Тогда, по завершению переговоров, помощник президента России Владислав Сурков отметил, что американский пакет предложений "выглядит вполне реализуемым", - сказал Чеснаков.

"Теперь от Курта Волкера, как и было условлено в Дубае, ждут соответствующих документов", - сказал эксперт.

По словам информированного Чеснакова, "устных выражений тут недостаточно, ведь речь идет о конкретных и тщательно выверенных дополнениях в проект резолюции Совбеза ООН, внесенный Россией в сентябре прошлого года".

"Когда письменные предложения из Вашингтона от господина Волкера поступят, то Москва, разумеется, ответит в соответствующем формате", - сказал он.

Как сообщала "Страна", Совбез ООН принял заявление о резком ухудшении ситуации на Донбассе. В документе гуманитарная ситуация на востоке Украины называется "трагической", в этой связи Совет приветствует структуры ООН, которые оказывают помощь, наращивать "усилия по облегчению страданий гражданского населения, затронутого конфликтом".

Напомним, что Бойко хочет прямых переговоров Киева с Москвой и Донбассом.