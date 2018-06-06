Утренний курсовой всплеск на валютном рынке завершился 6 июня полным штилем к вечеру, и межбанковские торги финишировали на вчерашнем уровне - 26,1550-26,16 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Как и ожидали финансисты, главными покупателями доллара стали нерезиденты.

"Основным фактором влияния на курс сегодня был выход иностранных компаний на рынок с целью покупки доллара. Данный тренд может сохраниться и завтра, так как спрос на валюту удовлетворен не в полной мере на сегодняшний день", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Когда утром иностранцы рванули за долларом, котировки, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, достигали 26,16-26,18 грн./$, а по данным других банков и 26,17-26,20 грн./$. Тем не менее, закупки нерезидентов завершились очень быстро: активнее всего скупались те, кто получил вчера гривневые выплаты по старым размещениям гособлигаций Минфина (общее погашение на уровне 2 млрд. грн.), им уступали инвесторы, выводящие дивиденды.

Как только иностранцы притихли, стало ясно, что на межбанке предостаточно доллара, который некому брать. И на этот профицит очень быстро среагировал Нацбанк — мгновенно появился в Matching и стал закупать СКВ на снижении курса - в среднем по 26,16 грн./$. И казначеи говорят, что достаточно много взял - порядка $20 млн. (при ежедневном плане в $10 млн.).

Кроме чиновников в числе наиболее активных валютных покупателей выделяли ING Bank, Райффайзен Банк Аваль, OTP Bank, Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank. А главными продавцами доллара назвали Приватбанк, ПУМБ, Укрэксимбанк и Укргазбанк.

Неофициально казначеи признавали, что многие иностранцы не закончили свои приобретения на межбанке, а просто поставили их на паузу. По одной причине - политической.

Завтра в Верховной Раде ожидается рассмотрение эпохального закона о создании в Украине Антикоррупционного суда. Ночью документ будут дотягивать с учетом правок МВФ и прочих структур и завтра должны голосовать. От принятия документа зависит выделение нашей стране нового кредитного транша от Международного валютного фонда, выплаты по госдолгу, ну и попутно - политические последствия. Премьер-министр Гройсман решил перенять практику своего предшественника Арсения Яценюка и чуть пошантажировал депутатов - пригрозил уйти в отставку, если важный закон не примут.

Может по этой причине, а может по другой, но многие иностранные инвесторы уверовали в завтрашнее принятие законопроекта по суду и в улучшение отношений Украины с МВФ. А потому решили не закупаться долларом в надежде на его удешевление.

На межбанке курсовые прогнозы на 7 июня тоже напрямую привязывают к событиям в Раде. На оптимизме, если закон примут, валютный курс может чуть укрепиться - до 26,10-26,12 грн./$. При негативном сценарии — полном провале документа - ждут мгновенное подорожание доллара до 26,25-26,30 грн./$ с дальнейшим движением к 26,50 грн./$ в следующие дни: иностранцы, выжидавшие со своими приобретениями, кинутся скупать доллар.

При затягивании процесса (если, депутаты решат подраться или просто перенесут голосование) - ожидается сохранение прежних курсовых позиций.

Старт торгов прогнозируют на спокойной ноте в привычном широком формате с небольшим ростом.

"Скорее всего, валютный рынок откроется в рамках 26,14-26,18 грн./$, и будет следить за свежими новостями", - резюмировал Юрий Гриненко.

Как сообщала "Страна", ранее гривня продолжила свое медленное падение на украинском межбанке.

Мы писали, что курс доллара повышают по чуть-чуть и ждут новостей от МВФ.

Ранее банкиры подняли курс доллара и ждут иностранцев.