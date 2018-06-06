В январе-мае 2018 года Украина увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 36,8% или 102,26 тыс. тонн. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В страну было поставлено 380,196 тыс. тонн "черного золота".

По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на $205,489 млн, что на 66,8% больше, чем в январе-мае-2017 ($123,194 млн), передает Интерфакс.

Из Азербайджана, в частности, поступило сырье на $194,853 млн, из Алжира – на $7,176 млн, из Ирана – на $1,844 млн, из других стран – на $1,616 млн.

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-мае не осуществляла.

В 2011 году Украина импортировала 5 млн 826,316 тыс. тонн нефти на $4 млрд 384,387 млн,

в 2012 – 1 млн 544,196 тыс. тонн на $1 млрд 232,584 млн;

в 2013 – 761,058 тыс. тонн на $630,282 млн;

в 2014 – 178,613 тыс. тонн на $146,533 млн;

в 2015 – 248,158 тыс. тонн на $89,039 млн;

в 2016 – 515,954 тыс. тонн на $173,835 млн;

в 2017 – 1 млн 13,359 тыс. тонн нефти на $442,219 млн.

Как сообщала "Страна", 5 июня цена барреля нефти упала ниже $75 из-за опасений по поводу политики стран ОПЕК. Представители США попросили членов ОПЕК увеличить добычу сырья на 1 млн баррелей в сутки. Вопрос подъема добычи будет обсуждаться на встрече ОПЕК+ в Вене 22 июня.

Отметим, что цены на нефть к росту на мировых рынках вернул в т.ч. и слабый доллар США.