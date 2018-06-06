Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,16 грн/$1 с 26,1575 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,155-26,165 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 6 июня аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,1624 грн/$1 с 26,1562 грн/$1. Торговый оборот составил $372,3 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $374,64 млн.

На 7 июня 2018 года Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам:

100 долларов США 2616.2366

100 Евро 3078.0024

10 российских рублей 4.2193

Как сообщала "Страна", ранее НБУ понизил официальный курс гривни к доллару перед длинными выходными

Мы писали, что перед длинными выходными курс гривни на межбанке Украины укрепился почти на 3 копейки.

Ранее курс доллара на межбанковском рынке Украины отыграл у гривни 6 копеек.