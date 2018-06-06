Погода в Украине 7 июня будет прохладной и преимущественно без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, на западе страны завтра ясно, без осадков. Температура ночью +8-10 градусов, днем +20-22 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с. В Карпатах ясно, термометры покажут +13-15 градусов ночью и +25-27 градусов днем. Ветер восточный, 3-8 м/с.

В центре Украины ясно, осадки также не ожидаются. Температура ночью +7-9 градусов, днем около +20-22 градусов. Ветер северный, 3-8 м/с.

Не ожидаются осадки и на севере. Температура +6-8 градусов ночью и +19-21 градусов днем. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Фото: meteo.gov.ua/

На востоке – без осадков, +7-9 градусов ночью и +20-22 градусов днем. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

А вот на юге Украины возможны дожди с грозой, температура ночью +11-13 градусов, днем около +24-26 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В Крыму без осадков, температура ночью +13-15 градусов, днем +24-26 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Погода в Киеве 7 июня будет облачной, но без осадков. Температура +8-10 градусов ночью и +20-22 градусов днем. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Мы писали, что синоптик предупредила, что в ночь на 7 июня сильно похолодает.

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