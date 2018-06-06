Американский ведущий Джон Оливер иронично прокомментировал инсценированную в Украине "смерть" Аркадия Бабченко.

"Бабченко инсценировал свою смерть, чтобы выявить российских убийц, что звучит не как обычная новость, а как шпионский роман под названием Твоему-папане-эта-книжка-бы-понравилась", - начал американский журналист.

Оливер отметил, что вся инсценировка началась, когда власти узнали о, якобы, существующем контракте российских силовиков на $40 000 за Бабченко.

"Организатором выступал предположительно человек, индефицированный как Мистер G, что, как я полагаю, указывает на этого человека (показывает портрет известного американского саксофониста с одесскими корнями Кенни G).

"Вот так Кенни, твое прикрытие сдулось. Нельзя играть джаз так мягонько не будучи секретным монстром" - резюмировал телеведущий.

Также Оливер предположил, что "круче могло бы быть", если бы Бабченко в момент "смерти" был не в морге, а пил коктейль где-то на Карибских островах вместе с умершим в 1996 году американским репером Тупак Шакуром.

В завершении журналист предположил, что всё произошедшее по факту сыграло в пользу России.

Видео: youtube.com/consumer

Позже российский шоумен Андрей Бочаров перевел и озвучил ролик у себя в Телеграм.

Как сообщала "Страна", британские журналисты также выразили сомнение в пользе для Украины от "оперетты Бабченко".

"Украинские власти, в особенности служба безопасности СБУ, празднуют ошеломительный, по их мнению, поворот", - отметил британский журналист и публицист, автор множества публикаций, посвященных анализу экономической и политической жизни России Эдвард Лукас.

Напомним, что СБУ за три дня проинструктировала всех 47 журналистов из "расстрельного списка Кремля".