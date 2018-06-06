Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило результаты рейтингового голосования в Интернет, согласно которому определен новый состав совета общественного контроля Бюро.

В состав совета общественного контроля вошли кандидаты от 8 общественных объединений: Transparency International Украина, "Демократична сокира орды", "Общественный люстрационный комитет", "Асоціація правників України", "Січ-С14", "Автомайдан", "Платформа "Громадський контроль", "Антикоррупционный штаб", сообщает официальный сайт НАБУ.

Всего в совете – 15 человек из восьми общественных объединений. Из всех избранных членов совета общественного контроля только один представляет общественную организацию из г.Днепр (Артем Романюков), остальные - из Киева.

Четверо из 15 кандидатов уже были членами совета предыдущего созыва: Виталий Устименко ("Автомайдан"), Галина Янченко ("Антикоррупционный штаб), Екатерина Рыженко (Transparency International Ukraine) и Артем Романюков (Платформа "Громадський контроль").

В состав совета общественного контроля при НАБУ, кроме вышеуказанных, также вошли Максим Дижечко, Татьяна Локацкая, Анатолий Мазур (все - "Демократическая сокира орды"), Татьяна Козаченко, Александра Дрик, Анна Калинчук (все - "Гражданский люстрационный комитет"), Андрей Боровик, Иван Лахтионов (оба - Transparency International Ukraine), Олег Пушак ("Автомайдан") и Злата Симоненко ("Асоціація правників України) и лидер ультраправой группировки С-14 Евгений Карась.

Совет общественного контроля при НАБУ (в составе 15 человек) создается для обеспечения прозрачности и гражданского контроля за деятельностью Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий - один год.

Основные задачи совета: осуществление гражданского контроля за деятельностью НАБУ; содействие взаимодействию Бюро с общественными объединениями, другими институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции.

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