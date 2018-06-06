В Украине стартовала бесплатная иммунизация вакцинами, закупленными за бюджетные средства, взрослым в группах повышенного риска заболевания корью, напомним, за неделю в Украине корью заболели более 1000 человек

Как сообщает сайт Минздрава, это стало возможным после принятых недавно соответствующих изменений в нормативные документы.

"Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. С начала года 40% от всех больных составляют именно взрослые. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, которые проживают в совместном пространстве (военные, бойцы АТО, студенты), а также среди педагогов и медиков", - говорится в сообщении.

Уже сейчас Министерство здравоохранения заказало дополнительно 392 тыс. доз вакцин для профилактики кори. Дополнительный объем вакцин будет закуплен на сэкономленные благодаря международным организациям средства из бюджета 2017 года.

"В ближайшее время будет принят порядок проведения иммунизации взрослым и определенные группы, в которых будут вакцинировать бесплатно, о чем Министерство здравоохранения проинформирует отдельно", - сообщили в ведомстве.

Как сообщала “Страна“, матч чемпионата Украины по американскому футболу отменили из-за вспышки кори во Львове.

Мы писали, что в Минздраве назвали "совпадением" смерти 18 детей после прививок в прошлом году.

Также в последний месяц весны число заболевших гриппом и ОРВИ в Киеве резко выросло.