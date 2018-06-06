В Лондоне начался масштабный пожар в фешенебельном отеле Mandarin Oriental
В фешенебельном отеле Mandarin Oriental, расположенном в центре Лондона, начался сильный пожар. К зданию на Уильям-стрит в районе Найтсбридж стянуты 120 пожарных и 20 пожарных машин.
О пострадавших пока не сообщается, передает ВВС.
Представитель Лондонской пожарной бригады сообщил, что пожар в здании "производит большое количество дыма". Причины возгорания пока неизвестны.
На место пожара прибыла машина скорой помощи и пожарные.
Пожарные были вызваны около 16:00 по местному времени (18:00 по Киеву). Всего поступило около 35 звонков о пожаре в отеле.
Движение по оживленным соседним улицам перекрыто. Также закрыты несколько выходов из близлежащей станции метро Найтсбридж.
В 12-этажном здании размещается пятизвездочный отель сети Mandarin Oriental.
В прошлом в нем останавливались члены королевской семьи. Так, в 2011 году незадолго до свадьбы принца Уильяма королева проводила здесь прием для членов британской и иностранных королевских семей.
Как сообщала "Страна", центр Киева оказался обесточенным из-за пожара на подстанции. Прибывшим на место пожарным пришлось дожидаться энергетиков, которые должны были проверить напряжение на подстанции и в случае необходимости оперативно его отключить.
Отметим, что на месте пожара в Рыжем лесу Чернобыля нашли факелы, подозревают поджог.