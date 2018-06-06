В фешенебельном отеле Mandarin Oriental, расположенном в центре Лондона, начался сильный пожар. К зданию на Уильям-стрит в районе Найтсбридж стянуты 120 пожарных и 20 пожарных машин.

О пострадавших пока не сообщается, передает ВВС.

Представитель Лондонской пожарной бригады сообщил, что пожар в здании "производит большое количество дыма". Причины возгорания пока неизвестны.

На место пожара прибыла машина скорой помощи и пожарные.

Пожарные были вызваны около 16:00 по местному времени (18:00 по Киеву). Всего поступило около 35 звонков о пожаре в отеле.

Движение по оживленным соседним улицам перекрыто. Также закрыты несколько выходов из близлежащей станции метро Найтсбридж.

В 12-этажном здании размещается пятизвездочный отель сети Mandarin Oriental.

В прошлом в нем останавливались члены королевской семьи. Так, в 2011 году незадолго до свадьбы принца Уильяма королева проводила здесь прием для членов британской и иностранных королевских семей.

Как сообщала "Страна", центр Киева оказался обесточенным из-за пожара на подстанции. Прибывшим на место пожарным пришлось дожидаться энергетиков, которые должны были проверить напряжение на подстанции и в случае необходимости оперативно его отключить.

Отметим, что на месте пожара в Рыжем лесу Чернобыля нашли факелы, подозревают поджог.