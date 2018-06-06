В течение недели с 29 мая по 5 июня корью заболели 1132 человека. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"За 22-ю неделю 2018 года корью заболели 1132 человека (463 взрослых и 669 детей)", - говорится в сообщении.

С начала года корью заболели 19 249 человек - 7825 взрослых и 11 424 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 2639 человек: 830 взрослых и 1809 детей), Закарпатской (всего 2442 человека: 456 взрослых и 1986 детей), Ивано-Франковской (всего 2332 человека: 676 взрослых и 1656 детей), Одесской (всего 1782 человека: 876 взрослых и 906 ребенка), Киеве (всего 1362 человека: 849 взрослых и 513 детей) и Черновицкой (всего 1156 человек: 383 взрослых и 773 ребенка) областях.

За это время от осложнений кори умерло 11 человек: семеро детей и четверо взрослых. На днях стало известно о двух летальных случаях - умерли 10-месячный ребенок в Одесской области и взрослая женщина в Кировоградской области.

Как сообщала Страна, за неделю мая в Украине корью за последнюю неделю заболели около 1400 человек.

Мы писали, что в селе Черная Тиса на Закарпатье корью заболели десятки учеников одной школы.