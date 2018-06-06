Стартап Kitty Hawk, миллиардера гендиректора Alphabet, сооснователя Google Ларри Пейджа создал прототип персонального электросамолета.

Об этом сообщает газета "Ведомости".

"Легкий летательный аппарат Flyer, названный так по имени первого самолета братьев Райт (считающимися основателями авиации - Прим.Ред.), представляет собой одноместный поплавковый мультикоптер с 10 роторами. Пока он может взлетать и садиться только на воду. Литий-полимерные аккумуляторы обеспечивают полет в течение 12-20 минут на высоте от одного до трех метров со скоростью 20 миль в час (32 км/ч)", - говорится в опубликованном сообщении.

"Пока мы не раскрываем цену Flyer. Мы стремимся дать людям свободу полета, поэтому мы будем сотрудничать с партнерами, чтобы сделать целые флоты таких аппаратов в местах отдыха по всему миру", - подчеркивают создатели Flyer.

Помимо Flyer Kitty Hawk разрабатывает более крупный коммерческий аппарат - двухместное беспилотное авиатакси Cora, построенное по уникальной схеме мультикоптера-конвертоплана. Испытания летающего прототипа этого авиатакси проходят в Новой Зеландии, которая в перспективе намерена сделать его частью своей транспортной системы.

Видео: youtube.com/Kitty Hawk

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