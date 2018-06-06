Министр финансов Александр Данилюк не меняет свой рабочий график и ожидает завтрашнего решения Верховной Рады по вопросу его отставки, инициированной премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Завтра в Верховной Раде вы все услышите. Персональное никогда не должно стоять над государственным", - сказал министр, отвечая на вопросы участников организованной Американской торговой палатой макроэкономической панельной дискуссии, сообщает "Интерфакс- Украина".

Данилюк отметил, что пытался урегулировать этот вопрос.

"Нужно двигаться как единая команда", - призвал он, отметив сложность стоящих перед страной задач.

Глава Минфина уточнил, что в случае его увольнения, исполняющим обязанности министра будет его первый заместитель Оксана Маркарова.

Как сообщала "Страна", ранее Бюджетный комитет рекомендовал Раде уволить министра Данилюка.

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