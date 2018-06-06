В Одессе неизвестный избил 71-летнего американского певца Билла Уоррена. Перед дракой между ними произошел конфликт.

В полицию поступило заявление гражданина США о том, что 5 июня около 20.00 в центре города его избил неизвестный. Заявитель указал, что у него возник конфликт с неизвестным, который несколько раз ударил его по лицу и руке.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений. В то же время известный в городе активист Юрий Дяченко сообщил, что накануне на Дерибасовской встретил иностранца, лицо которого было в крови.

"Да уж... Иду по Дерибасовской, вижу иностранца в крови и с подбитым глазом. Подошёл спросил что случилось. Отвечают вызывай полицию, ладно - звоню. Полиция спрашивает нужна ли скорая помощь, уточнил - нужна. Через минут 25 приезжает скорая, врач, кстати, не разговаривает на английском языке, хотят его увезти, иностранец сильно нервничает, говорит я буду ждать полицию, никуда не поеду, где Ваша гр.баная полиция?", написал Дяченко.

Он опубликовал в социальных сетях фотографию избитого иностранца, которого идентифицировали как американского певца и шоумена 71-летнего Билла Уоррена - обладателя двух национальных премий США, ученика и друга знаменитого Фрэнка Синатры.

Как сообщала "Страна", Виталий Козловский, не смотря на отмену концерта, все-таки спел в Одессе. Артист выступил 3 июня на открытии детского развивающего летнего лагеря STAR TIME.

Отметим, что народный артист Украины Иво Бобул заявил, что был Янукович хороший человек и ему следовало остаться.