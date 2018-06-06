Министерство здравоохранения просит международное сообщество предоставить Украине сыворотку против ботулизма в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Согласно сообщению, такое решение было принято в связи с ожиданием сезонной вспышки ботулизма.

Сообщается, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун уже направила соответсвующее письмо международным организациям.

При этом, каким именно международным организациям было отправлено письмо в сообщении не сказано. Гуманитарные грузы до сих пор были единственным путем обеспечения граждан Украины специфическими сыворотками в случае необходимости.

Напомним, в мае Министерство здравоохранения включило специфические сыворотки в номенклатуру закупок. По последним данным, с начала 2018 года в Украине было зафиксировано 39 случаев заболевания ботулизмом, в результате которых отравились 45 человек, 4 человека умерли.

Как сообщала "Страна", В КГГА объяснили, почему в Украине нет сыворотки от ботулизма.

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