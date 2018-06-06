Экс-вокалистка группы "Ленинград" Алиса Вокс заключила контракт с Большим Московским цирком (на Проспекте Вернадского). Она примет участие в 58 спектаклях шоу "Эпицентр мира".

Об этом сообщается на официальном портале госзакупок России.

В опубликованном материале указано, что стоимость закупки у единственного поставщика услуги "исполнения музыкальных произведений в цирковой программе" составила 1 млн 220 тысяч 780 рублей.

"Исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по исполнению сольных музыкальных произведений и вокальных партий в цирковом спектакле "Эпицентр мира", - говорится в описании условий закупки.

Алиса Вокс стала вокалисткой "Ленинграда" в 2012 году. Она покинула группу в 2016 году.

Как сообщала "Страна", группа Ленинград выпустила новый клип с Глюк'Ozой и котиками. Клип-боевик со стрельбой, пожарами, погонями и котиками снят режиссером Ильей Найшуллером в стиле японской анимации.

Отметим, что солистка группы "Ленинград" Василиса Старшова также заявила, что покинула проект Сергея Шнурова.