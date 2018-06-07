Арсен Аваков снова завел дискуссию об урегулировании на Донбассе.

Правда, как его достичь и закончить войну - глава МВД не уточняет. Зато детально описывает, что нужно делать потом (после окончания войны) с жителями неподконтрольных территорий. В частности, он честно обещает им - абсолютно всем - временное поражение в гражданских правах.

Стержнем рассуждений министра стал потенциальный закон о коллаборантах, о котором говорил и Петр Порошенко.

Это значит, что нынешняя украинская власть видит решение "проблемы Донбасса" не на принципах компромисса и примирения, а исходя исключительно из своих идеологических представлений.

Причем, тема коллаборации может иметь как дальнюю, так и ближнюю перспективу. Накануне выборов правящей элите крайне важно отключить от голосования как можно больше переселенцев - это "чужой" электорат. Поэтому раскачка темы коллаборантов с их долгими проверками "на верность отечеству" может быть важным элементом предстоящих выборных кампаний - президента и парламента.

"Страна" разбиралась в том, что предложил министр внутренних дел на этот раз.

Паспортная люстрация

"Страна" уже публиковал полный текст Facebook-поста министра.

В нем Аваков призвал "начать широкий и откровенный общественный диалог на эту тему, изучить опыт стран, прошедших этот путь, выслушать и обсудить возможные подходы и решения".

Он также очерчивает круг лиц, которых предлагает считать коллаборантами:

"Криминальное преследование должно быть применено только к руководству "ДНР" и "ЛНР", лицам, воевавшим против украинской армии и Нацгвардии, и к тем, кто совершил тяжкие преступления", - пишет Аваков.

Позже к этому списку он добавил тех, кто организовывал сепаратистские референдумы "и иные акции" в Донецкой и Луганской областях (и, возможно, в Крыму).

В других абзацах министр еще больше упрощает критерии коллаборации - содействие деятельности незаконной власти. Что вместе с "иными акциями" имеет крайне широкое поле для трактовок.

Тем же, кто невиновен - министр обещает "последовательное восстановление всех гражданских прав и свобод". То есть, правами по умолчанию жители Донбасса обладать не будут.

"Если человек по какой-либо причине не смог выехать и пережил оккупацию в своем доме, продолжал работать по своей специальности, не участвовал в организации незаконных выборов или иных акций, не содействовал деятельности незаконной власти – он проходит проверку, получает новый легитимный украинский паспорт и все права гражданина Украины", - обещает Аваков.

Из его слов следует, что уже имеющихся паспортов жителям Донбасса будет недостаточно. Кроме того министр предлагает, чтобы признанные судом "коллаборанты" не могли занимать госдолжности.

Одновременно с законом о коллаборантах Арсен Аваков предлагает вводить закон об амнисти - но о нем он говорит гораздо меньше. По мненю министра, оба документа нужно принять еще до завершения конфликта в регионе.

"Эти законы должны быть приняты ДО начала процесса освобождения захваченных территорий, после чего совершенно необходимо провести информационную кампанию по разъяснению населению положений этих законов, как в Украине, так и на оккупированных территориях.

Нельзя допустить периода юридической неопределенности – это напугает людей и создаст возможность для распространения фейковых новостей и слухов со стороны враждебной пропаганды. Кроме того, нельзя допустить "судов Линча" и "охоты на ведьм", когда могут пострадать невиновные", - заявил глава МВД.

Примеры, вдохновившие Авакова

В своем посте министр приводит историю вопроса - как обстояли дела с коллаборационистами в разных странах мира. Причем львиная доля примеров Авакова - это европейские страны после Второй мировой войны. Что само по себе вызывает вопросы полной несхожестью аналогий (о чем ниже).

А вот более близких и похожих на Украину вариантов - югославского, грузинского, молдавского - министр касается парой слов, не углубляясь в них. Видимо, "хорватский сценарий" больше не в фаворе у МВД.

Наверное, потому, что в той же Югославии не без "помощи" иностранных держав произошел распад государства на несколько враждующих образований. И в результате случилась гражданская война, окончившаяся появлением новых независимых государств. И в итоге - полным умиротворением.

Но вернемся к примерам, которые приводит Аваков.

"Любой военный конфликт, который сопровождается оккупацией, неминуемо приводит к возникновению коллаборационизма", - начинает Аваков.

"Наиболее ярким в исторической ретроспективе является опыт послевоенной Франции 50-х годов – так называемые "Законы Шарля де Голля о коллаборантах". Тогда процесс от жестких санкций до амнистирования лиц, признанных коллаборантами, проходил в несколько этапов и растянулся практически на 7 лет.

После прихода к власти во Франции Шарля де Голля Консультативная ассамблея приняла два закона. Документы установили ответственность тех, кто "оказывая помощь Германии и ее союзникам, угрожал национальному единству, правам и равенству всех французских граждан".

Эти законы четко определили круг лиц, попадавших под действие закона, юридический институт осуществления правосудия, меру и степень наказания.

Лица, которые согласно этим законам подпадали под действие документа:

члены правительств "власти де-факто" (оккупационных властей);

руководители министерства пропаганды и Генерального комиссариата по делам евреев; члены коллаборационистских партий или организаций;

организаторы "экономических, политических или творческих событий/мероприятий [...] в пользу сотрудничества (с оккупационной властью)",

а также любой человек, который в письменной или устной форме на публике восхваляет немцев, "расизм или тоталитарные доктрины".

Дела по вопросам "национального унижения" слушались в специальных секциях судов, которые впоследствии стали гражданскими палатами.

Закон давал право обвиняемому подтвердить, что он искупил свою вину путем последующего содействия Сопротивлению, и быть оправданным.

Кроме того, в статьях закона указывалось на запрет коллаборантам работать на ряде должностей и заниматься определенными видами деятельности:

запрет работать в органах правосудия, быть свидетелем или присяжным заседателем,

работать в области образования или быть опекуном,

занимать руководящую должность в средствах массовой информации,

работать в банковском и страховом секторе, состоять в профсоюзах.

Всего во Франции состоялось 170 тысяч судебных процессов по обвинениям в коллаборационизме и вынесено 120 тысяч приговоров, в том числе – 4785 смертных.

Все приговоры выносил суд, и делал это быстро. Тем не менее, многие, заподозренные в сотрудничестве с фашистами, не доживали до суда: их выволакивали из камер и прилюдно линчевали.

К концу войны 3920 человек было казнено. Еще около 9000 (!) линчевали без суда. 1500 отправлено на каторгу и 8500 осуждено к различным срокам тюремного заключения.

Всего до 1949 года судами осуждено 39 тысяч человек, лишены гражданских прав более 50 тысяч, около 1000 человек де Голль помиловал.

Отдельное место в истории Франции занимает так называемый "горизонтальный коллаборационизм" – наказание для женщин, которые были любовницами немцев.

Наиболее распространенной формой расправы с ними было бритье наголо. Наказанию подверглись около 20 тысяч женщин, причем около 8 тысяч расправ были совершены еще до полного освобождения Франции от оккупантов и установления новой власти. Впервые женщины были острижены участниками Сопротивления в июне 1943 года, о чем сообщила подпольная печать.

При этом в большинстве случаев подобное обривание не влекло за собой никаких юридических последствий ни для самих женщин, ни для их детей, в том числе, рожденных от оккупантов – все дети были признаны французскими гражданами и не были ущемлены в правах.

Суды над коллаборационистами были прекращены в 1949 году, когда восторжествовала идея единства нации. В 1953 году принят закон об амнистии и соответственно все заключенные были освобождены. Более того, согласно закону об амнистии, бывшим коллаборационистам нельзя даже напоминать об их службе оккупантам".

Далее Аваков перешел к опыту скандинавских стран:

"Сразу после освобождения Дании почти 40 тысяч человек были арестованы и отправлены в лагеря для интернированных. Подавляющее большинство задержанных получили незначительные сроки заключения или вообще избежали уголовного наказания.

Только 80 человек были приговорены к смертной казни. Большинство смертных приговоров заменено длительным тюремным заключением.

Подозреваемых судили за "государственную измену" и военные преступления. Характерно, что лидеры коллаборантов странно погибали в тюрьмах – происходили или самоубийства, или несчастные случаи.

Отдельно следует упомянуть 18 тысяч детей, рожденных датчанками от немцев. Их матери подверглись различным формам пренебрежения, обструкции и избиениям.

Проявлением относительно "лояльного отношения" к коллаборационистам со стороны датского правительства является то, что только в 2003 году премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен, который впоследствии стал Генеральным секретарем НАТО и советником президента Украины Петра Порошенко, заявил, что сотрудничество с немецкими оккупантами было "морально неоправданно".

58 лет после войны политическое руководство Дании избегало официального осуждения фактов коллаборационизма. Возможно, потому что под этот термин подпадает и деятельность самого правительства, которое так и не отправилось в изгнание во время оккупации, а было разогнано немецким командованием через три года после начала оккупации...

После капитуляции немецких войск в Норвегии более 100 тысяч норвежцев были привлечены к различным формам ответственности за сотрудничество с оккупантами. Арестованы, по разным данным, от 29 до 40 тысяч человек.

Прокуратура требовала 200 смертных приговоров, однако далеко не все были вынесены судами. Несколько сотен коллаборантов были приговорены к пожизненному заключению.

Как и в Дании, приговоры выносились, как правило, за "измену родине" и военные преступления. Большинство обвиняемых избежали сурового наказания. Однако 28 политических и военных лидеров во главе с министром-президентом Квислингом были расстреляны.

При этом норвежское общество поделилось на "шелковый фронт", который объединил противников смертной казни, и "ледяной фронт" – сторонников жесткого наказания.

Трагической была судьба норвежских женщин, которые имели связь с немецкими солдатами. Их насчитывалось почти 70 тысяч. Они подверглись побоям, изнасилованиям, публичному унижению, экономической дискриминации. 5 тысяч женщин отправили в концентрационные лагеря. 8 634 ребенка, рожденных от немецких солдат по программе Lebensborn (улучшение генофонда арийской расы), презрительно называли "нацистская икра". Та же участь ждала еще 4 тысячи детей от браков между немецкими военнослужащими и норвежскими женщинами.

Специальная врачебная комиссия признала детей от немцев опасными для норвежского общества, поскольку они имеют "неполноценные гены". Многих воспитывали в детских домах интернатного типа. В их личных документах стоял специальный штамп.

Часть норвежских женщин с детьми были вынуждены переехать или отправить детей в более лояльную Швецию. Так поступила и мать Анны-Фрид Сьюнни Люнгстад (Лингстад), которая родила ее в возрасте 19 лет в норвежском шахтерском поселке от немецкого солдата. Девочка выросла у бабушки в Швеции и стала известной как певица Анна-Фрид, участница поп-группы ABBA.

Лишь в 2005 году норвежский парламент отменил все дискриминационные правила по отношению к людям, которым было уже за 60...", - пишет министр.

Что означают предложения Авакова

Возвращаясь к реалиям сегодняшнего дня, Арсен Аваков признаёт, что ни одна страна, у которой есть территориальных конфликт, похожий на украинский - а это Грузия, Молдова, Азербайджан - не имеют никакого "закона о коллаборантах".

Но на этот факт министр предлагает не обращать внимание и "опираться только на юридическую практику 40-50-х годов прошлого века" - то есть послевоенную. При этом он говорит, что конфликт на Донбассе "юридически не является войной".

Если видение министра вдруг станет определяющим в политике Украины по отношению к Донбассу после завершения конфликта, то это будет на практике означать следующее:

1. Правами по умолчанию жители неподконтрольной части Донбасса обладать не будут. Даже паспорта их, видимо, признают недействительными или временными - до выяснения, коллаборант человек или нет.

Причем коснуться это может по идее даже тех, кто живет на подконтрольной территории. Ведь закон о коллаборантах скорее всего будет охватывать период с 2014 года. А в это время под сепаратистами были почти полностью Донецкая и Луганская области.

Что открывает для правящей сегодня команды широчайшие возможности. Во-первых, приняв закон о коллаборантах еще до гипотетического освобождения Донбасса (как выше предлагал Аваков) власти получают возможность проверять на коллаборационизм любого носителя паспорта с донецкой или луганской пропиской.

Как упоминал министр, гражданских прав у них на тот момент не будет. В результате эти люди не смогут голосовать. Минус полтора миллиона голосов у конкурентов "партии войны", которую представляют и Аваков, и Порошенко, лоббирующие явно дискриминационный закон.

С точки зрения дальних перспектив - это возможность вообще отлучить жителей Донбасса от участия в управлении страной, устроив сегрегацию по региональному признаку. Ведь "коллаборанты" и те, кого проверяют, не смогут работать в органах власти. А если они туда попадут - то неугодных смогут в любой момент "внезапно" признать пособниками оккупантов.



2. Ряд замечаний вызывают исторические параллели Авакова.



Например, с послевоенной ситуацией в Европе. Принципиальное отличе от "ЛДНР" в том, что в занятой немцами Европе нацисты внедрили оккупационный режим, который во всем мире признан преступным и был коллективно судим на Нюрнбергском трибунале.



Тот же режим, что сейчас правит на территориях "ЛДНР" признан оккупационным только в Украине и только с 2018 года. В связи с этим возникает вопрос: как Аваков собирается "фильровать" тех, кто с 2014 года служит в "ЛДНР"? Ведь закон обратной силы иметь не может. И как тогда с 2014 года у нас задним числом появятся "коллаборанты" без самого факта оккупации?

Это уже не говоря о том, что Украина по сей день поддерживает со "страной-оккупантом" дипломатические отношения и безвизовый режим. Действует договор о дружбе и сотрудничестве, чего, конечно, не было ни у одной страны, воюющей с Третьим Рейхом.

И еще одно. Экскурс в историю от главы МВД изобилует сценами насилия и унижениями в отношении коллаборационистов Дании, Голландии, Норвегии и Франции. А ниже Арсен Аваков призывает не допустить подобных сценариев для Украины. Однако, сравнение манипулятивно.



Ведь пособники нацистов действительно совершали преступления против человечности в массовых масштабах: уничтожали людей по расовому и другим признакам, осуществляли прямой геноцид, отправляли гражданское население в концлагеря и на непосильные работы.

Всё это - зафиксированные международными судами преступления, о которых было известно и во время войны.



Если сравнить это с "властью" сепаратистских территорий, то здесь явно не тот накал исторических страстей. Конечно, военные преступления имеют место и на Донбассе. Однако международные организации говорят, что совершают карательные обстрелы, незаконные задержания и пытки обе стороны конфликта. Но даже в этом случае ничего похожего по масштабу на преступления нацистов на Донбассе нет.



Тем не менее Аваков своими сравнениями заранее рисует из жителей Донбасса эдаких "отверженных", с которыми "после победы" в Украине может случиться что угодно - от бритья голов до судов Линча.

3. О самосудах, которыми пугает министр, надо сказать отдельно. Аваков призывает не допустить в Украине судов Линча после освобождения Донбасса, ибо во время них "могут пострадать невиновные". Видимо, если от суда толпы (а не законного суда государства Украина) пострадают виновные - это находится в рамках правового поля и мировоззрения министра.

Судя по этим словам, процесс поиска и обезвреживания коллаборантов будет проходить далеко не гладко с точки зрения силовых эксцессов - и министр об этом почти что прямо говорит.

4. Отметим также реплику Арсена Авакова о том, что его предложения по "коллаборантам" нужно хорошенько пропиарить среди жителей неподконтрольных территорий. Эта фраза многое объясняет в реальных намерениях министра.



Ведь общественный негатив на Донбассе от этого закона предугадать несложно. И никакой пиар тут не поможет. Кому в принципе может понравиться принудительная фильтрация и поражение в правах? Да еще и под таким "токсичным" названием - коллаборация. Даже если человек ничего такого не совершал, его негатив относительно предложений министра очевиден.

Не исключено, что в этом и заключается главный смысл предложений министра.

Ведь сейчас на неподконтрольной части Донбассе жители недовольны положением дел. Лидеры "ДНР" и "ЛНР" повсеместно критикуются за неспособность наладить нормальную жизнь, за постоянные кризисы вроде отключения "Водафон" и дефицита бензина. В таких условиях многие рассматривают вариант реинтеграции в Украину как выход из создавшегося положения.

В таких условиях предложения Авакова, как по форме, так и по сути, очевидно, прямо работают на увеличение поддержки сепаратистов и на укрепление антиукраинских настроений среди населения неподконтрольных территорий. Многие жители Донбасса готовы вернуться в Украину как полноправные граждане, но лишь очень и очень немногие - в качестве бесправных "коллаборантов".

Для чего министр выступает (причем уже второй раз) с подобными предложениями - с целью окончательно сорвать и без того буксующий мирный процесс, просто ради личного пиара или выполняя иные задачи - вопрос открытый.