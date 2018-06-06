Власти США внесли в список антииранских санкций украинскую авиакомпанию "Дарт".

Согласно сообщению Федерального регистра США, такая мера применена в связи с тем, что указанный перевозчик сотрудничал с иранской авиакомпанией Caspian Air, пишет "Интерфакс-Украина".

Caspian Air попал под санкции ввиду поддержки Корпуса стражей исламской революции путем перевозки персонала и незаконных материалов, включая оружие, из Ирана в Сирию.

Официально санкции будут опубликованы 7 июня 2018 года.

В сентябре 2017 года США уже вводили санкции против украинских авиакомпаний "Дарт" и "Хорс" за сотрудничество с иранскими перевозчиками.

Авиакомпания "Дарт" существует как чартерный авиаперевозчик с 1997 года. Эксплуатирует самолеты Bombardier Lear Jet 60, Airbus-320 и Boeing 737-300/500.

Ранее "Страна" сообщала. что две украинские авиакомпании могут лишиться сертификатов за полеты в Иран, Ирак и Сирию.

Также США ввели санкции против двух авиакомпаний в Украине.