В среду, 6 июня Комитет Рады по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал проект постановления о запрете трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в России на территории Украины.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета нардеп Ольга Червякова (БПП).

"Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу. Вот будет западло, если Россия проиграет, а мы это не покажем. Этот чемпионат должен пройти так, будто его и не было", - написала она.

Фото: facebook.com/chervakova

Как сообщала "Страна", госслужащим Бразилии разрешили прогуливать работу во время матчей сборной.

В те даты, когда матчи бразильской сборной запланированы на утро по местному времени, официальный рабочий день госслужащих будет начинаться в 14:00 (20:00 по Киеву). А в другие числа, когда соревнования будут начинаться во второй половине дня, сотрудники смогут покинуть учреждения в 13:00 (19:00 по Киеву).

Напомним, что в МВД России профилактически поговорили с главой барсеточников Москвы перед стартом ЧМ-2018.