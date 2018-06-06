Пожар в зоне отчуждения (Чернобыльской АЭС) локализован на общей площади около 2 гектар, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Ситуация контролируется. Открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пней. К тушению пожара привлечено 35 ед. техники и 150 человек, из них от ГосЧС 22 ед. техники и 130 человек", - сообщается на официальном сайте ГосЧС.

После масштабного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, который спасатели не могут потушить вторые сутки и который затронул радиационный "рыжий лес", "Страна" взяла в руки дозиметр и узнала, нужно ли опасаться повышенного радиационного фона в Киеве.

Как сообщала "Страна", на месте возгорания леса в зоне ЧАЭС полиция обнаружила 3 или 4 факела. Журналисты писали, что умышленный поджог мог иметь целью сокрытия следов других преступлений – например, незаконной вырубки леса.