Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно заявил о разводе с женой Матильдой, поделился подробностями их разрыва.

Об этом пишет Esquire.

По словам музыканта, инициатором развода стала именно супруга. На вопрос журналиста, это Матильда покинула Шнура, он ответил: "К сожалению, да".

Артист добавил, что не пытался помириться с любимой. "Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала украсть весь сервиз", - сказал Шнуров.

Сергей признался, что не понимает, почему Матильда ушла от него, однако относится к этому философски.

"Если страдать всегда, ты не сможешь пользоваться тем аналитическим аппаратом, который позволяет делать что-то действительно качественное, классное и цепляющее", - заметил Сергей.

Теперь экс-супругам придется делить совместно нажитое имущество. За время семейной жизни пара нажила четыре дорогих машины, две квартиры, открыла балетную школу и ресторан в Санкт-Петербурге.

Ранее "Страна" сообщала, что Шнуров в стихах прокомментировал развод с женой Матильдой.

Также "Ты куда, бл*дь, прешь, кобыла". Шнуров заступился за Собчак в ее предвыборной ссоре с Навальным.