Во время заседания сегодня, 6 июня, комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту поддержать проект постановления Кабмина об увольнении министра финансов Александра Данилюка. Об этом "Украинским новостям" сообщил заместитель председателя комитета Сергей Мельник.

"Комитет рассмотрел и поддержал", - сказал он.

По словам Мельника, парламент может рассмотреть увольнение министра уже завтра – 7 июня.

Как сообщалось ранее, 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду относительно увольнения с должности министра финансов Александра Данилюка.

"После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, по моему мнению, не совместимы с дальнейшим пребыванием на должности члена Кабинета p>Как сообщала "Страна", конфликт премьера с министром финансов Александром Данилюком вышел в публичную плоскость в мае, когда на заседании Кабмина между ними произошла перепалка. Во время заседания Данилюк в достаточно ультимативной форме потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которого подано давно. Гройсман в не менее жесткой манере ответил, что не будет этого делать.

Позже Данилюк объяснил журналистам, что причина конфликта в разногласиях с премьером по реформе ГФС. Кабмин проголосовал за переподчинение ГФС напрямую Кабмину в обход Минфина, по аналогии с Госаудитслужбой, что вызвало протест Минфина.

В ответ Данилюк написал письмо странам G7 о его конфликте с премьер-министром Владимиром Гройсманом с целью "избежать двусмысленности и манипуляций". После письма Данилюка, Международный валютный фонд высказал недовольство последними решениями правительства Украины.