Бывшая советница губернатора Одесской области, одесский блогер Зоя Казанжи призвала слать тем украинцам, которые едут на ЧМ-2018 по футболу, смс-ки, которые их могут скомпрометировать в России и привести к проблемам с ФСБ.

Об этом Зоя Казанжи написала в Facebook.

"А давайте замутим флеш-моб! Сколько у нас там уезжают на футбол в Россию? Пять тысяч? Наверняка, часть этих людей известна – это ж могут быть наши соседи, знакомые, коллеги и т.д. У вас есть их номера телефонов? Так вот, сразу, как они пересекут границу, надо их активно эсэмэсить с варьируемыми текстами: "Ну что, заложил уже взрывчатку? Уходи оттуда быстрее!"; "Привет! Координаты для бомбардирования получены. Спасибо за службу!"; "Твои сведения ценны. Продолжай собирать дальше. Прием!"; "Списки получены. Приступай к ликвидации!" ну и так далее", - пишет Казанжи.

Она предполагает, что у этих людей могут быть в РФ неприятности, но "почему бы согражданам не скрасить пребывание в России?". И добавляет: "А там, гляди, и наши подтянутся. На подготовленные позиции".

Фото: facebook.com/zoyakazanzhy

Ранее "Страна" сообщала, что все и без исключений. На Интере рассказали, как будут показывать матчи чемпионата мира по футболу.

Также Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018.