Бывший футболист "Шахтера" Виллиан открыл ресторан в Лондоне и пригласил туда своих коллег по сборной Бразилии. При этом игрок-ресторатор продолжает карьеру в местном "Челси".

Полузащитник уже успел пригласить в заведение своих коллег по сборной Бразилии - Неймара, Габриэля Жезуса, Кассио, Фагнера, Педро Жиромела и Миранду. Фото с гостями Виллиан опубликовал в Instagram.

Произошло это после товарищеской встречи с Хорватией, которая завершилась уверенной победой бразильцев со счетом 2:0.

Эту фотографию Виллиан выложил на своей странице в Instagram.

Отметим, что ресторан имеет название "Baboo". Кроме Виллиана его владельцем является также защитник "Челси" Давид Луиз.

Футболисты сборной Бразилии ведут подготовку к чемпионату мира, который летом 2018 года примет Россия. Соперниками бразильской команды на мировом первенстве будут Коста-Рика, Сербия и Швейцария.

Габриэль Жэзус (слева) и Неймар (справа), Фото: instagram.com/willianborges88

Педро Жиромел, Миранда, Фото: instagram.com/willianborges88

Кассио, Фагнер, фото: instagram.com/willianborges88

Как сообщала "Страна", в составе сборной Бразилии футболист "Шахтёра" получил престижный номер Неймара. Защитнику "горняков" Исмаили, который может дебютировать в составе национальной команды, вручили футболку с 6-м номером, а у еще одного футболиста "Шахтёра" Тайсона - №24.

Напомним видео первого гола футболиста "Шахтёра" Тайсона в сборной Бразилии.