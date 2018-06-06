В Тернопольской области из окна четвертого этажа выпал годовалый мальчик, забравшийся на подоконник и оперевшийся руками на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

ЧП произошло 5 июня в 17.20. В дежурную часть Кременецкого отдела полиции поступило сообщение от врача бригады скорой помощи о том, что в селе Белокриница из квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал мальчик 2017 года рождения.

Ребенка с тяжелыми телесными повреждениями направили в реанимационное отделение районной больницы, а затем перевезли в детское областное лечебное учреждение.

По данным правоохранителей, в момент несчастья в доме была мать мальчика. Она находилась на кухне и малыш был рядом. В какой-то момент он пополз в комнату, смог самостоятельно забраться на подоконник и через открытое окно, заложенное москитной сеткой, выпал с высоты.

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