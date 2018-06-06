России передали список осужденных в Украине россиян, которых официальный Киев готов обменять на арестованных в РФ украинцев.

Об этом написала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в Facebook.

По ее словам, соответствующее письмо отправлено представителям России в минских группах. В список вошли 23 человека.

Сегодня в российском МИД заявили, что пока не получали подобного официального обращения. В Кремле отметили, что подобными вопросами занимается специальная рабочая группа.

Разговоры об обмене

О готовности обменять осужденных россиян ранее говорил президент Украины Петр Порошенко. Он заявил, что поручил возобновить переговоры по обмену Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Николая Карпюка.

В Кремле, комментируя эту инициативу, напомнили, что отбывающие наказание украинцы осуждены по российским законам и не могут считаться пленными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.

Сенцова суд приговорил к двадцати годам колонии за организацию терактов в Крыму. Его сообщник Александр Кольченко получил десять лет. Карпюк и Клых — члены украинской националистической организации. В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

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