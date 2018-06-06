Совбез ООН принял заявление о резком ухудшении ситуации на Донбассе
Совет Безопасности ООН выразил серьезную обеспокоенность ухудшением ситуации на Донбассе.
Об этом сообщается РИА "Новости" со ссылкой на документ.
Согласно документу, СБ ООН осуждает нарушения режима прекращения огня в Донбассе, особенно применение тяжелых вооружений, запрещенных минскими договоренностями.
Как отмечается, СБ призвал все стороны выполнять договоренности об отводе сил и выводе тяжелой техники.
В документе гуманитарная ситуация на востоке Украины называется "трагической", в этой связи Совет приветствует структуры ООН, которые оказывают помощь, наращивать "усилия по облегчению страданий гражданского населения, затронутого конфликтом".
В заявлении также выражается "полная поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины". Всем сторонам конфликта рекомендуется "вновь заявить о своей приверженности мирному процессу и осуществить все меры, согласованные в "нормандском формате" и в рамках Трехсторонней контактной группы, в целях достижения скорейшего прогресса в выполнении Минских соглашений".
Совет Безопасности также подтвердил поддержку резолюции по инциденту, "в ходе которого был сбит самолет, выполнявший рейс MH17".
Ранее "Страна" сообщала, что экс-посол Украины в ОНН рассказал, когда на Донбасс пошлют миротворцев.
Также Совбез ООН сегодня обсудит введение миротворцев на Донбасс.