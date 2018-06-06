Совет Безопасности ООН выразил серьезную обеспокоенность ухудшением ситуации на Донбассе.

Об этом сообщается РИА "Новости" со ссылкой на документ.

Согласно документу, СБ ООН осуждает нарушения режима прекращения огня в Донбассе, особенно применение тяжелых вооружений, запрещенных минскими договоренностями.

Как отмечается, СБ призвал все стороны выполнять договоренности об отводе сил и выводе тяжелой техники.

В документе гуманитарная ситуация на востоке Украины называется "трагической", в этой связи Совет приветствует структуры ООН, которые оказывают помощь, наращивать "усилия по облегчению страданий гражданского населения, затронутого конфликтом".

В заявлении также выражается "полная поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины". Всем сторонам конфликта рекомендуется "вновь заявить о своей приверженности мирному процессу и осуществить все меры, согласованные в "нормандском формате" и в рамках Трехсторонней контактной группы, в целях достижения скорейшего прогресса в выполнении Минских соглашений".

Совет Безопасности также подтвердил поддержку резолюции по инциденту, "в ходе которого был сбит самолет, выполнявший рейс MH17".

Ранее "Страна" сообщала, что экс-посол Украины в ОНН рассказал, когда на Донбасс пошлют миротворцев.

Также Совбез ООН сегодня обсудит введение миротворцев на Донбасс.