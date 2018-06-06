В Харьковской области 11-летнего мальчика, которого укусила ядовитая змея, спасли неравнодушные волонтеры и санавиация.

Об этом сообщает "Сегодня".

Инцидент произошел в селе Козиевка Краснокутского района. Самолет волонтерской санавиации меньше чем за час доставил мальчика в Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1.

"В случае укуса ядовитой змеи, если вовремя не оказать помощь, шансов на спасение немного. Поскольку машина скорой помощи не успевала вовремя довезти мальчика в Харьков, было принято решение лететь волонтерским самолетом. Ребенок меньше чем за час уже был в больнице", – рассказала советник председателя ХОГА, исполнительный директор "Украинско-немецкой медицинской ассоциации" Виктория Милютина.

По словам главного врача ОДКБ №1 Оксаны Пионтковской, мальчику была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

"Мы очень благодарны летчикам волонтерской санавиации, настоящим профессионалам, которые предоставляют свои самолеты для спасения жителей Харьковской области. Особую благодарность хочется выразить пилоту самолета, который вчера совершил полет, Юрию Покусаю, – сказала Милютина. – Очень важно, чтобы каждый житель региона, даже из самых отдаленных уголков, имел возможность получить качественную медицинскую помощь. Действия волонтерской санавиации направлены на спасение самого ценного, что есть у человека, – его жизни".

Проект волонтерской санавиации работает в Харьковской области около двух лет.

В прошлом году волонтерская санавиация осуществила 31 вылет: перевезла 16 пациентов и 15 раз привозила врачей на консультацию в тяжелых случаях. Помощь пострадавшим оказывается бесплатно. Расходы за топливо берут на себя волонтеры.

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