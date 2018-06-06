В Киеве появилась необычная реклама, призывающая пользоваться презервативами ради финансовой выгоды. Ее авторы описали уход за ребенком, как "более затратный процесс - чем секс в презервативе.

Об этом сообщает УНИАН.

Реклама сравнивает стоимость пачки презервативов и детской коляски.

Реклама вызвала реакцию у аудитории - пользователи украинского сегмента соцсетей публикуют фото с ней и обсуждают бигборды.

Фото: unian.ua

Как сообщала "Страна", лидер мирового рынка производства презервативов в два раза сократит расходы на сотрудников. Созданная в 1988 году Karex владеет четырьмя заводами в Малайзии и Таиланде.

Отметим, что для олимпийцев-участников летней Олимпиады-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро организаторы закупили рекордное количество презервативов.