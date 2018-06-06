Компания McDonald's Ukraine (МакДональдз) ввела обслуживание посетителей за столиком.

Об этом сообщили в компании, передают "Украинские новости".

"Отныне в МакДональдз на улице Кольцевая дорога 14В в Киеве можно заказать блюда на кассе или терминале самообслуживания, а затем подождать заказ за столиком, куда сотрудник принесет блюда", - отметили в компании.

Также отмечается, что в середине лета обслуживание за столиком станет доступно для посетителей ресторана в Черкассах.

Кроме того, в заведениях сети появятся терминалы самообслуживания и разделение на 2 части кассовой зоны - на зону приема заказов и зону выдачи блюд.

Ранее "Страна" сообщала, что австралиец прилетел в МакДональдс за бургерами и картошкой на вертолете.

Также McDonald’s убирает с глаз посетителей фигуру Рональда Макдональда из-за клоунов-убийц.