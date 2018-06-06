С 8 по 10 июня в центре Киева и еще в двух районах перекроют несколько улиц из-за съемок сериала о Чернобыле. Об этом в соцсети сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры.

Фото: facebook.com

В сообщении говорится, что из-за съемок в Киеве 8 июня с 11:30 до 15:30 перекроют:

 - трасса Е95 от ул. Голосеевского, 15 в направлении Демеевской площади, 1 - две правые полосы; 

 - трасса Е95 от ул. Голосеевского, 15 в направлении проспекта Науки.

Фото: facebook.com

8 июня с 21:00 до 00:00 часов:


   - участок от ул. Героев Сталинграда, 10 до ул. Героев Сталинграда, 19.

Фото: facebook.com

9 июня с 06:00 до 20:00 часов:


     - от ул. Героев Сталинграда, 10 до ул. Героев Сталинграда, 19.

 

10 июня с 11:00 до 17:30 часов:

      - от ул. Константиновской, 36 до ул. Константиновской, 71; 

      - от ул. Оболонской, 12 до ул. Оболонской, 9; 

      - от ул. Юрковского, 54 до ул. Юрковского, 59/5; 

      - от ул. Оленивской, 16 до ул. Оленивской, 10.

Фото: facebook.com

10 июня с 06:00 до 21:00 часов:


    - от ул. Богдана Хмельницкого, 28 до ул. Богдана Хмельницкого, 40/1; 

    - улица Репина от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Тараса Шевченко; 

    - от ул. Пушкинской, 22 до ул. Пушкинской, 11 (до конца дома в направлении ул.       Прорезной) 

    - от ул. Крещатик, 42 до ул. Крещатик, 36 (до границы здания ЦУМа со зданием КГГА).

Фото: facebook.com

При этом общественный транспорт будет работать в обычном режиме. 


Ответственность за подготовку и проведение мероприятия взяло на себя общество с ограниченной ответственностью "Р-Фильм".

Ранее "Страна" писала о том, что Шулявский мост начнут частично перекрывать в ближайшие дни.

Также мы сообщали, что украинскую часть Азовского моря перекроют на все лето ради учений.

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