С 8 по 10 июня в центре Киева и еще в двух районах перекроют несколько улиц из-за съемок сериала о Чернобыле. Об этом в соцсети сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры.

Фото: facebook.com

В сообщении говорится, что из-за съемок в Киеве 8 июня с 11:30 до 15:30 перекроют:

- трасса Е95 от ул. Голосеевского, 15 в направлении Демеевской площади, 1 - две правые полосы;

- трасса Е95 от ул. Голосеевского, 15 в направлении проспекта Науки.

Фото: facebook.com

8 июня с 21:00 до 00:00 часов:



- участок от ул. Героев Сталинграда, 10 до ул. Героев Сталинграда, 19.

Фото: facebook.com

9 июня с 06:00 до 20:00 часов:



- от ул. Героев Сталинграда, 10 до ул. Героев Сталинграда, 19.

10 июня с 11:00 до 17:30 часов:

- от ул. Константиновской, 36 до ул. Константиновской, 71;

- от ул. Оболонской, 12 до ул. Оболонской, 9;

- от ул. Юрковского, 54 до ул. Юрковского, 59/5;

- от ул. Оленивской, 16 до ул. Оленивской, 10.

Фото: facebook.com

10 июня с 06:00 до 21:00 часов:



- от ул. Богдана Хмельницкого, 28 до ул. Богдана Хмельницкого, 40/1;

- улица Репина от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Тараса Шевченко;

- от ул. Пушкинской, 22 до ул. Пушкинской, 11 (до конца дома в направлении ул. Прорезной)

- от ул. Крещатик, 42 до ул. Крещатик, 36 (до границы здания ЦУМа со зданием КГГА).

Фото: facebook.com

При этом общественный транспорт будет работать в обычном режиме.



Ответственность за подготовку и проведение мероприятия взяло на себя общество с ограниченной ответственностью "Р-Фильм".

Ранее "Страна" писала о том, что Шулявский мост начнут частично перекрывать в ближайшие дни.

Также мы сообщали, что украинскую часть Азовского моря перекроют на все лето ради учений.