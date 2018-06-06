В центре Львова на клумбе на площади Старый Рынок неизвестные высадили картошку. Об этом сообщили в райадминистрации Галицкого района в Facebook.

Сотрудники Горячей линии города Львова предположили, что овощи на клумбе могли высадить бездомные, которые надеялись собрать урожай позже.

Однако картофельные ростки уже выкопали. Вместо него будет расти трава.

Фото: facebook.com/pg/admin.hotline.lviv

Фото: facebook.com/pg/admin.hotline.lviv

Фото: facebook.com/pg/admin.hotline.lviv

Напомним также, что почти все овощи молодого "борщевого набора" в Украине оказались дороже на 15-60%, чем это было год назад, в июне 2017 года. Исключение составили капуста и лук.

Как сообщала "Страна", в Украине может подорожать картофель из-за снижения урожая.

Также "Страна" писала, что на исторической встрече лидеров двух Корей в меню был швейцарский картофель и вино из азалий.