Сегодня, 6 июня украинские облигации, номинированные в долларах США, упали в цене после того, как премьер-министр Владимир Гройсман внес в Раду представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Об этом сообщает Reuters.

Стоимость гособлигаций со сроком погашения в 2026 году и 2027 году снизилась более чем на 0,7 цента, а более короткие бонды потеряли в цене около 0,2 цента.

Постановление Гройсмана уже зарегистрировано в Раде.

23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя ситуацию с министром финансов Александром Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.

После этого Данилюк написал письмо G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Ранее "Страна" сообщала, что Данилюк заявил о политической коррупции и потребовал слово в Раде.

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