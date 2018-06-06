В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, который проходит на парижских кортах "Ролан Гаррос", третья ракетка турнира Гарбинье Мугуруса встречалась с россиянкой Марией Шараповой – 28-й сеянной, передает Теннисный портал Украины.

Испанка не дала шанс на победу экс-первой ракетке мира, отдав Марии в матче всего три гейма 6:2, 6:1.

Напомним, Шарапова попала в четвертьфинал из-за отказа Серены Уильямс играть с ней на стадии 1/8 финала. Американка получила травму грудной мышцы и снялась с турнира.

Гарбинье Мугуруса получила первую победу в их четырёх встречах. В 2014 году Шарапова обыграла Мугурусу в четвертьфинале Ролан Гаррос на пути к своему пятому титулу на турнирах Большого Шлема.

В 1/2 финала испанка сыграет с победительницей пары Симона Халеп / Анжелик Кербер.

Как сообщала Страна, этот турнир был неудачным для украинских теннисисток. Сначала проиграла Элина Свитолина, она объяснила, что это был не ее день.

Позднее последняя украинская теннисистка покинула корты Ролана Гарроса из-за травмы.

Мы писали, что Серена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" прямо перед матчем с Шараповой.