С 1 января 2019 в Украине появится институт образовательного омбудсмена, защищающий права соискателей образования, педагогических, научно-педагогических и научных работников. Такое постановление сегодня было принято во время заседания Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Институт образовательного омбудсмена предусмотрен принятым осенью прошлого года законом об образовании.

Постановлением правительства предусмотрено, что образовательный омбудсмен не может совмещать свою работу с другой деятельностью, кроме творческой и преподавательской, должен быть гражданином Украины, проживающим на территории государства не менее пяти лет, иметь высшее образование и соответствующий опыт работы, а также свободно владеть государственным языком.

Для помощи образовательному омбудсмену будет работать специальная служба из 15 человек.

Предполагается, что после получения жалобы о нарушении прав в сфере образования служба должна рассмотреть ее в срок не более месяца. По результатам этого рассмотрения образовательный омбудсмен принимает решение об обоснованности или необоснованности жалобы и предоставляет письменный ответ о результатах ее рассмотрения.

Если жалоба обоснована, образовательный омбудсмен в течение пяти рабочих дней принимает меры по восстановлению и защите нарушенных прав заявителей.

В частности, омбудсмен может предоставить нужные разъяснения и рекомендации учреждениям и органам местного самоуправления, дать консультацию заявителю и даже представлять его интересы в суде.

Особое внимание образовательный омбудсмен будет уделять проблеме обеспечения условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями в школах.

Ранее "Страна" писала о том, что с сентября в украинских школах запретят табели для первоклассников и будут оценивать старания детей.

Также мы сообщали, что в Харькове с фасада школы сорвали мемориальную доску маршалу Жукову.